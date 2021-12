பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தொடரும் முத்தக் காட்சிகள்...போன வாரம் அமீர், இந்த வாரம் அக்ஷரா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசன் தற்போது சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் சிக்கி உள்ளது.

முதல் சீசனில் தொடங்கிய மருத்துவ முத்தம் தற்போது ஐந்தாவது சீசனில் வைரலாகி வருகிறதா??என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

போன வாரம் அமீர் செய்ததற்கு கொந்தளித்த ரசிகர்கள் இந்த வாரம் அக்ஷராவின் செயலுக்கும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

The fifth season of Big Boss is currently embroiled in controversy.Fans are asking if the medical kiss that started in the first season is now going viral in the fifth season ??