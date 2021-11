பிரியங்காவை சிலர் தவறாக நினைக்கிறார்கள்...பாசத்தால் பொங்கும் மதுமிதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரியங்காவிற்கு அதிகமாக சப்போர்ட் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கும் மதுமிதா தற்போது பேசிய கருத்து ரசிகர்களை மிரள செய்திருக்கிறது.

ஏற்கனவே தொகுப்பாளராக பலருக்கும் பரிச்சயமான பிரியங்காவை பற்றி தற்போது மது கூறிய கருத்து பலரையும் சிலிர்க்க வைத்திருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிரியங்காவிற்கு அதிகமாக சப்போர்ட் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கும் மதுவுக்கு ரசிகர்கள் தற்போது சப்போர்ட் தொடங்கிவிட்டார்கள்.

தானும் சளைத்தவரல்ல என்று காட்டிய சின்ன பொண்ணு.. பிக் பாஸில் ரெக்கார்டு அடித்துவிட்டார்

English summary

A few people mistake Priyanka. So, Madhumita has expressed her desire that she should be on this Bigg Boss show for more days.