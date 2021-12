பகத்சிங் பார்த்தாலும் பதறி இருப்பார்...மதுரைக்காரங்க பார்த்த வேலைக்கு!!

Television

oi-V Vasanthi

மதுரை : மதுரையில் வலம் வரும் போஸ்டரை பார்த்து அஜித் ரசிகர்கள் அசந்து போயுள்ளனர்.

இப்பவே இப்படியா என்று சொல்கின்ற மாதிரி போஸ்டர்களில் போட்டோக்கள் வேற லெவல் மிரட்டி வருகிறது.

பகத்சிங் கெட்டப்பில் அஜித்தை மாற்றி இருக்கும் ரசிகர்களின் திறமையை பார்த்து பலர் வாயடைத்துப் போய் இருக்கிறார்களாம்.

'வலிமை' மேக்கிங் வீடியோ: அஜித் பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்தது ஏன்? ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பேட்டி

English summary

Ajith fans are amazed to see the poster circulating in Madurai.Many may have been dumbfounded by the talent of the fans who have transformed Ajith into Bhagat Singh.