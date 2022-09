மெகா ஹிட் படத்திற்கு இப்படி ஒரு பிளாஷ்பேக்கா!! இனிமேல் இப்படி நடக்க சான்சே இல்ல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:தமிழ் சினிமாவின் எவர்கிரீன் திரைப்படங்களுள் ஒன்றான மெல்லத் திறந்தது கதவு குறித்து ஒரு தகவல் இணையத்தில் வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

படத்தின் பெயர் மெல்லத் திறந்தது கதவா? கதவு திறந்தது மெல்லவா? என்று சென்சார் அதிகாரிகளே கலாய்க்கும் அளவிற்கு சுவாரசியமான நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

அந்த சுவாரசியமான நிகழ்ச்சியை படித்த இணையதள வாசிகள் அந்த காலத்தில் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கிறதா!!?? என்று ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.

One of the evergreen movies of Tamil cinema, mella thiranthathu kathavu is doing the rounds on the internet. Did the door open slowly? An interesting incident has taken place to the extent that the Censor officials themselves are acting.