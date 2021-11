மின்னும் விளக்கில் ஜொலிக்கும் போட்டியாளர்கள்...கொண்டாட்டத்தை தொடங்கிய பிக் பாஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுவரைக்கும் பிரச்சனைகளோடு மல்லுக்கட்டிய போட்டியாளர்கள் இன்று ஆட்டம் பாட்டத்தில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று ரசிகர்களும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் அதிமுக ஆட்டம் காணும் அளவுக்கு ஆட்டம்பாம் வைத்த சசிகலா

வித விதமான கெட்டப்பில் இவர்கள் ஆடும் ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள்.

English summary

On the occasion of Deepavali, art programmes have started from Bigg Boss to Cinema Cinema. Fans have been enjoying watching this.