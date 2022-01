பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: ஓவியாவின் வருகை..ரசிகர்கள் வெளியிட்ட புது ஆதாரம்.. கடைசியில் இப்படி ஆகிவிட்டதே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ஓவியாவின் வருகையை எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் அதிர்ச்சி கிடைத்து இருக்கிறது.

ஓவியாவின் தற்போதைய நிலை என்ன என்று ரசிகர்கள் ஆதாரத்தோடு போட்டோக்களை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்:நிழலை வைத்து ஆட்டம் காட்டிய பிக் பாஸ்..மூன்று கேள்வியில் புரிந்து கொண்ட ரசிகர்கள்

English summary

Fans anticipating Ovia's arrival on the Big Boss Ultimate show have finally been confusing .Fans have been posting photos with evidence of what Ovia's current status is.