கண்ணாடி புடவையில் கலக்கும் ஜூலி..உடைந்து போனது ரசிகர்களின் மனது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கண்ணாடி புடவையில் போட்டோசூட் எடுத்திருக்கும் ஜூலியை பார்த்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் கலகலத்துப் போய் இருக்கிறார்கள்.

இடுப்பில் கை வைத்தபடி கலக்கலான மாஸ் பார்வையில் மிரட்டும் ஜூலியை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் மனது மிரண்டுபோனதாம்.

பிறந்த நாள் அன்றே மறைந்த இரண்டு முக்கிய தலைவர்கள்.. பெரும் சோகத்தில் திமுக

எத்தனை நாளாச்சு இந்த மாதிரி பார்த்து என்று ஜூலியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரிக்கின்றனர்.

English summary

Julie, who was present at the Big Boss show, was receiving a lot of negative comments through the show. But now it's all beginning to subside. Fans are beginning to increase. Fans have been congratulating him on his instagram with the support of his fans.