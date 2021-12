ருத்ரன் திரைப்படத்தில் சரத்குமாரின் புது கெட்டப்...வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் ருத்ரன் திரைப்படத்தில் சரத்குமார் லேட்டஸ்ட் போட்டோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

கதாநாயகனாகவும் அதிரடி நாயகனாகவும் பார்த்து வந்த சரத்குமாரின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ தான் இளைஞர்களை கவர்ந்துள்ளது.

ருத்ரன் திரைப்படத்தின் போஸ்டர் பார்த்ததும் சரத்குமாரின் ரசிகர்கள் அதிருப்த்தியில் உள்ளனர்.

English summary

Sarathkumar's latest photo in Raghava Lawrence's movie Rudhran has gone viral on social media.Sarathkumar's latest photo, which was seen as a hero and an action hero, has attracted the youth.