முதுகில் இருக்கும் மச்சம்.. முழுசா காட்டி சிரித்த ஸ்ரேயா அஞ்சன்.. ரசிகர்களுக்கு குஷி!

oi-V Vasanthi

சென்னை : அன்புடன் குஷி சீரியலின் குஷியாக ரசிகர்களின் மனதை குஷிப்படுத்தும் ஸ்ரேயா தான் இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டு வருகிறார்.

கலர்ஸ் டிவியை விட்டு விஜய் டிவிக்கு வந்த பிறகும் இவர் கலர் கலரா கண்ணைக் கவரும் அழகு குறையலயே என ரசிகர்கள் பெருமூச்சு விடுறாங்க.

ஸ்லீவ்லெஸ் ஜாக்கெட்டில் முடியை அந்தப் பக்கமும் இந்தப் பக்கமும் போட்டுக்கிட்டு எடுத்த போட்டோவை இன்ஸ்டாகிராமில் தட்டிவிட அது இப்போ காட்டு தீ போல கொழுந்து விட்டு எரியுது.

English summary

Anbudan Kushi fame Shreya Anchan is looking stunning in her recent photoshoot and fans are enjoying them in her instagram.