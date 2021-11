ரசிகர்களை ஏமாற்றி விட்டேன்.. வருத்தமாக இருக்கு..சுருதியின் குமுறல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய சுருதி ரசிகர்களை ஏமாற்றி விட்டேன் என்று பேசியிருப்பது ரசிகர்களை குழம்ப வைத்துள்ளது.

மாடல் அழகியாக உள்ளே நுழைந்து தற்போது ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்த சுருதி வெளியேற்றம் அவருடைய ரசிகர்களை வருத்தமடையச் தான் செய்துள்ளதாம்.

அதனால் ரசிகர்களின் நம்பிக்கையை நான் ஏமாற்றி விட்டேன் என்று தன்னுடைய வருத்தத்தை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

He expressed grief that he was disappointed with the fans who believed in him. Shruthi has been consoled by fans.