எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ்வுல நம்பிக்கை வருவதற்குக் காரணமே இதுதான்...உண்மையை உடைத்த சிவாங்கி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் பிரபலமான சிவாங்கி தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு தான் பலரையும் யோசிக்க வைத்துள்ளது.

காதலைப் பற்றி வெளிப்படையாக அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட போஸ்ட் சிவாங்கி ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர்.

English summary

Sivaangi, who is popular on the show Cook With Comali, is currently posting on a social networking site which has made many people think.