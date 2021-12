எதையும் விட்டுவிடாமல் விளாசி எடுக்கும் சிவாங்கி...வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வாரத்துக்கு பத்து படங்களின் அப்டேட் வருதுன்னா... அதுல குறைஞ்சது ஐந்து படத்திலாவது சிவாங்கி ஆக்டர் இல்லையென்றால் சிங்கர் என்று ஏதாவது ஒரு விதத்தில பெர்பாமன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க.. அந்த அளவுக்கு சிவாங்கியோட செட்யூல் செம பிசி ல போயிட்டு இருக்கு.

படங்கள்,டிவி ஷோ என பிசியாக இருக்கும் சிவாங்கி தன்னோட முக்கியமான ப்ரபொஷனலா பிளேபேக் சிங்கிங்கை தான் நினைக்கிறாராம். ரீசன்ட் ஆக தன்னுடைய இன்ஸ்டா பேஜ்ஜில் சிவாங்கி பாடி வெளிவர இருக்கும் கூகுள் கட்டப்பா மூவியோட டைட்டில் சாங்கை ஷேர் பண்ணி இருக்காங்க.அதை சிவாங்கியின் பாலோயர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

Updates of ten films a week are coming ... If there is no Sivanki actor in at least five films, then Singer should have done some kind of performance.