தாமரை வெளியேறியதும் ஒவ்வொரு செங்கல்லும் கண்ணீர் விட்டிருக்கும் எங்களைப்போல...கதறிய ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரைச் செல்வியின் வெளியேற்றத்தால் அவருடைய ரசிகர்கள் பலர் இப்ப வரைக்கும் சமூக வலைத்தளத்தில் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

ஒவ்வொரு சீசனிலும் ரசிகர்களின் மனதை பாதிக்கும் வெளியேற்றம் நடப்பது போல இந்த சீசனிலும் நடந்துள்ளது என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும்போது ஏற்கனவே தாமரை வெளியே வந்துள்ளாராம்...காரணம் இதுதானா??

English summary

Many of her fans have been making the feel on the social networking site so far due to the expulsion of Thamarai Selvi.Many are saying that this season has happened just like the outpouring that affects the minds of the fans every season.