குழப்பத்தில் இருந்த தாமரை தெளிவாகி விட்டார்...தெளிவாக இருந்த பிரியங்கா குழம்பி விட்டாரே

oi-V Vasanthi

சென்னை: விளையாட்டு சொல்லிக்கொடுத்த பிரியங்காவிற்கு இப்போது வினை ஆகிவிட்டதே என்று பலர் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

எதிர்பாராததை எதிர் பாருங்கள் என்று சொல்வது தற்போது நிஜமாக நடக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர்.

விளையாட்டைப் பற்றி நன்றாக தெரிந்த பிரியங்கா நேற்றைய எபிசோடில் பண்ணியதை பார்த்து ரசிகர்கள் ஃபீலாகி உள்ளனர்.

English summary

Fans are of the opinion that Thamarai is currently playing the big show well. A few fans are also suggesting that Priyanka was wrong in her behaviour towards Thamarai.