அப்பவும், இப்பவும்...தொகுப்பாளரை வர்ணிக்கும் நெட்டிசன்கள்.. ஆர்டிஸ்ட்னு நிரூபிச்சிட்டிங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆண்ட்ராய்டு போன்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் இசை பிரியர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாய் இருந்தது சன் மியூசிக், இசையருவி, போன்ற சேனல்கள். அந்த சமயங்களில் இந்த சேனலில் வீஜே வாக பணியாற்றியவர்களுக்கு சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு இணையான ரசிகர்கள் கூட்டம் இருந்தது. வீஜே அஞ்சனா, வீஜே மணிமேகலை, வீஜே மகேஸ்வரி, மற்றும் சமீபத்தில் தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரனை திருமணம் முடித்த வீஜே மகாலட்சுமி போன்ற வீஜே க்கள் சினிமா ஹீரோயின்கள் போல அன்றைய இளைஞர்களின் கனவு கன்னிகளாக வலம் வந்தனர்.

English summary

VJ Anjana shared a memes posted by one of her fans on her Twitter page.As if the fan who posted the memes is a crazy fan of Veejay Anjana and a 90s kids..