நடிகை திவ்யா பெற்றோர் பற்றி வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு.. இப்பவாவது புரிந்ததே! ஆறுதல் கூறும் பிரபலங்கள்

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான திவ்யா ஸ்ரீதர் தன்னுடைய பெற்றோர் குறித்து உருக்கமாக வெளியிட்ட பதிவுக்கு ரசிகர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

கணவனோடு ஏற்பட்ட பிரச்சனையின் காரணமாக மன அழுத்தத்தில் இருந்து வந்த திவ்யா ஸ்ரீதர் அவருடைய பெற்றோர்கள் ஏற்றுக்கொண்டது ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றது.

Small screen actress Divya Sridhar's heartfelt post about her parents has been commented on by many fans. Divya Sridhar, who came out of depression due to problems with her husband, was accepted by her parents and has received a good response among fans.