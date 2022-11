என்னது தனலட்சுமி குடும்பத்தை பற்றி சொன்னது எல்லாமே பொய்யா? அவருடைய அம்மா பார்த்த வேலை இதுதானாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் தனலட்சுமி தன்னுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கையை பற்றி கூறிய தகவல்கள் அனைத்தும் பொய் என்று நெட்டிசன்கள் வீடியோ ஆதாரங்களை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

தனி ஆளாக கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்த அம்மாவின் கழுத்தில் இருந்த ஒரு செயினையும் கூட அடகு வைத்து தான் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்தேன் என்று கூறிய தகவலை புள்ளி விவரங்களோடு ரசிகர்கள் பொய் என்று நிரூபித்து இருக்கின்றனர்.

English summary

Netizens are releasing video proofs that all the information that Dhanalakshmi told about her early life, who is participating in Bigg Boss Season 6 Tamil show, is false. Fans have shared the information that she came to this Bigg Boss show by pawning a chain from her mother who grew up as a single person. They are proving it to be false.