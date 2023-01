தனலட்சுமி எங்கே போனார்? ஏன் இந்த உல்ட்டா வேலை? சேனல் வெளியிட்ட பதிவு... வெளிவந்த ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு கடந்த வாரம் வெளியேறிய தனலட்சுமி எங்கே சென்றார் என்று ரசிகர்கள் தேடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் இந்த வாரம் வெளியேறிய மணிகண்டன் நாளை லைவில் வருவதாக hotstar தன்னுடைய சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

இதைத் தொடர்ந்து தனலட்சுமி வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரியாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமாக போவதில்லை என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

Fans are searching for where Dhanalakshmi went after she left Bigg Boss Tamil Season 6 last week.In this situation, Manikandan, who left this week, is coming live tomorrow, hotstar has announced on its social media page.Following this, there are reports that Dhanalakshmi will not make her debut in Bigg Boss as a wild card entry.