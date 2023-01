பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டில் வெல்ல போவது யார்? வாக்களிப்பின் கடைசி நாள்.. இணையத்தில் கசிந்த தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் வெற்றியாளரை தேர்ந்தெடுக்க இன்று கடைசி நாள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இன்று 103 வது நாள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில் இந்த சீசனின் கடைசி வாரத்திற்கான ஓட்டு இன்றோடு முடிக்கப்பட இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இன்று ஓட்டுக்களின் அடிப்படையில் முன்னணியில் இருப்பவர்தான் இந்த சீசனில் டைட்டில் ஜெயிக்க போகிற நபர். தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

Today is the last day to choose the winner of Bigg Boss Tamil Season 6.Today is the 103rd day of Bigg Boss.Voting for the final week of the season is now over today.In this case, the person who is leading in terms of votes today is the person who is going to win the title this season. Now the information is published on social media.