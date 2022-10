ஸ்டாலினுக்கு “மாஸ் வெல்கம்”.. தமிழக முதலமைச்சரை “ஹீரோ”போல் கொண்டாடும் “சேட்டன்ஸ்”! கேரளாவில் “பேனர்”

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள கேரளா சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்று தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தின் சாலைகளில் பேனர் வைத்து மலையாள மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர்.

கேரள மாநிலம் கண்ணூரில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23 வது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு விழுந்தினராக கலந்துகொண்டு பேசினார். அவரது உரை கேரள மக்களை அதிகம் கவர்ந்தது.

இதேபோல் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேரளா சென்றார். அங்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனை சந்தித்து அவர் பேசினார்.

English summary

The Malayalis gave enthusiastic welcome to the Tamilnadu Chief Minister M.K.Stalin who went to Kerala to attend the 3 days conference of the Communist Party of India and placed banners on the roads of the capital Thiruvananthapuram.