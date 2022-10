பன்றிக்கு ரெஸ்ட் விட்டா.. பரவிய பறவை காய்ச்சல்! செத்து மடியும் வாத்துகள்! கேரள எல்லையில் தீவிர சோதனை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : கொரோனா, ஆப்ரிக்க பன்றிக் காய்ச்சலை தொடர்ந்து தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் திடீரென பரவி வருவதன் எதிரொலியாக உடுமலை பகுதியில் தமிழக-கேரள எல்லையில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மக்களை அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தி தற்போது ஓரளவு குறைந்துள்ள கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீள்வதற்குள் தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் குரங்கு அம்மை, பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு என அடுத்தடுத்து நோய்களால் அம்மாநில மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர்.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் தமிழகத்தின் அருகில் உள்ள கேரளாவில் கொரோனா மட்டுமல்லாது குரங்கு காய்ச்சல், ஆப்பிரிக்க பன்றிக் காய்ச்சல் என பாதிப்பு சற்று அதிகமாகவே இருந்தது.

In response to the sudden spread of bird flu in Tamil Nadu's neighboring state Kerala following Corona and African Swine Flu, intensive checks are being carried out on the Tamil Nadu-Kerala border in the Udumalai region.