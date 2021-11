திருக்கார்த்திகை தீபம் தமிழக கோவில்களில் கோலாகலம் - சொக்கனுக்கு உகந்த சொக்கப்பனை ஏற்றி வழிபாடு

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா இன்று கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் சிவ விஷ்ணு ஆலயங்களில் சொக்கப்பனை ஏற்றி வழிபாடு செய்யப்பட்டது. அழகர் கோவில், தஞ்சாவூர் பெரியகோவிலில் நடைபெற்ற விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர்.

கார்த்திகை திருநாளில் சிவ ஆலயத்திலும் முருகன் ஆலயங்களிலும் இன்று மாலை சொக்கப்பனை கொளுத்துவார்கள். சிவபெருமான் அடிமுடி தெரியாவண்ணம் பிரம்மா, விஷ்ணுவுக்கு காட்சி அளித்ததையும் நினைவூட்டும் விதமாகவும், சொக்கப்பனை ஏற்றப்படுவதாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சிவனுக்கு சொக்கன் என்ற பெயரும் உள்ளதால் சொக்கப்பனை என்ற சொல் ஏற்பட்டது.

கார்த்திகை பவுர்ணமி தினமான இன்று தமிழகத்தில் திருக்கார்த்திகை திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. சிவ ஆலயங்களிலும் முருகன் ஆலயங்களிலும் இன்று மாலை ருத்ர தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சொக்கப்பனை ஏற்றப்பட்டது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று வழிபட்டனர். இன்று கோவிலில் லட்ச தீபம் ஏற்றப்படுகிறது.

English summary

On the eve of the Thirukarthikai Deepa festival today, Chokappana was lit and worshiped at Shiva Vishnu temples across Tamil Nadu. A large number of devotees attended the function held at the Alagar Temple, Thanjavur Periyakovil.