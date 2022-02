மகாசிவராத்திரி... பூண்டி வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் கோவிலில் மலையேர குவிந்த பக்தர்கள் கூட்டம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: மகாசிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு, கோவை மாவட்டத்திலுள்ள வெள்ளியங்கிரி மலையேற, 2 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு பக்தர்களுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மலையேறும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும், கூடவே மலையேற 100 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது பக்தர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள பூண்டி வெள்ளியங்கிரி சிவன் கோவிலுக்கு ஆண்டுதோறும் மகா சிவராத்திரி அன்று பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் மற்றும் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் காரணமாக அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில் நாளை மகா சிவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி நேற்று முதல் வெள்ளியங்கிரி மலை ஏறுவதற்கு பக்தர்கள் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மலையேறுவதற்கு அனுமதி என தகவல் அறிந்ததும் கோவை மாவட்டம் மட்டுமின்றி அண்டை மாவட்டங்களான திருப்பூர், ஈரோடு, மதுரை, சென்னை, திருச்சி உள்பட தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கோவைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

