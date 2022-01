பிறந்தால்.. நினைத்தால்... இறந்தால் முக்தி அளிக்கும் சிவ ஆலயங்கள் - ஆலய தரிசனம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வீடுபேறு என்னும் முக்தி பெற வேண்டி சில சிவாலயங்கள் உள்ளன. அவற்றை முக்தி ஸ்தலங்கள் என்று சான்றோர்கள் அழைக்கின்றனர். அவைகள் திருவாரூர், காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, வாரணாசி, சிதம்பரம், மதுரை, திருமறைக்காடு, அவிநாசி முறையே பிறக்க, வாழ, நினைக்க, இறக்க, தரிசிக்க, சொல்ல, தீர்த்தமாட, கேட்க என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

வைணவ மார்க்கத்தில் பரமபதம் ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவின் திருவடியை அடைய 108 திருப்பதிகள் உள்ளனவோ, அது போலவே சைவ மார்க்கத்தல் சிவபெருமானின் திருவடி என்னும் சத்திநி பாதத்தை அடைந்து சத்துநிபாதம் எனும் சிவபெருமானின் அருளைப் பெறவேண்டி எத்தனையோ சிவாலயங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சமயக்குரவர்கள் என்னும் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மணிவாசகப் பெருமான் என நால்வராலும் பாடல் பெற்ற ஆலயங்கள் 274 சிவாலயங்கள் அதிக சிறப்பு பெற்றதாக விளங்குகின்றன.

நாம் இந்த புண்ணிய பூமியில் பிறந்து வாழ்ந்து இல்லற சுகங்களை அனுபவித்த பின்பு, பிறவிச் சாக்காடு என்னும் பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடந்து முக்தி என்னும் இறைவனின் திருவடியை அடைய வேண்டும் என்பது இந்து சமயச் சான்றோர்களின் வாக்காகும். அவ்வாறு நாம் பிறப்பு என்னும் பற்றறுத்து முக்தி என்னும் வீடுபேறு நிலையை அடைவதற்கு என்றே சில ஆலயங்கள் உள்ளன.

English summary

There are some Shiva temples in Tamil Nadu for the Mukthi tarum Siva temple. Witnesses call them places of salvation. They are called Thiruvarur, Kanchipuram, Thiruvannamalai, Varanasi, Chidambaram, Madurai, Thirumaraikadu, Avinashi respectively to be born, to live, to think, to die, to visit, to tell, to settle, to hear. You can see about them here.