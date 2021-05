கேதார்நாத், பத்ரிநாத் கோவில்கள் திறப்பு... வண்ண வண்ண மலர்களால் பிரம்மாண்ட அலங்காரம்

News

oi-Jeyalakshmi C

டேராடூன்: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற பத்ரிநாத் கோவில் வழிபாட்டிற்காக மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு, அதிகாலை 4.15 மணியளவில் பக்திநாத் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது. பல வண்ண மலர்கள் மற்றும் வண்ண விளக்குகளால் பிரம்மாண்டமாக கோவில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. நடை திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பக்திநாத் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற யமுனோத்ரி கோவில் கடந்த 14ஆம் தேதியும், கங்கோத்ரி கோவில் 15ஆம் தேதியும் குருக்கள் திறந்து வழக்கமான பூஜைகளை செய்தனர். கொரோனா சூழ்நிலை காரணமாக, மறுஉத்தரவு வரும் வரை இந்த கோவில்களில் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரசித்தி பெற்ற கேதார்நாத் கோவில், 6 மாத கால குளிர்கால அடைப்புக்குப் பின் நேற்று திறக்கப்பட்டது. ஆதிசங்கரர் பூஜித்து மகிழ்ந்த கேதார்நாத் திருத்தலம் துவாதா லிங்கத் திருத்தலங்களுள் ஒன்று. இந்த பிரசித்தி பெற்ற இமயமலை கோவில் வாயில் கதவுகளை காலை 5 மணிக்குத் திறந்து குருக்கள் பூஜை செய்தனர்.

English summary

The portals of the holy Badrinath temple in Uttarakhand were reopened in the early morning hours of Tuesday, a day after the Kedarnath shrine in the hill state, too, reopened with strict protocols due to the ongoing Covid-19 pandemic.