காதலை தூண்டும் கிரகங்கள்... திருமண பொருத்தத்தில் எவை முக்கியம் - ஜோதிட சூட்சுமங்கள்

சென்னை: பத்து பொருத்தம் பார்த்து திருமணம் முடித்து வைத்தும் கணவன் மனைவிக்குள் ஒருவித அந்நியோன்னியம் எதுவும் இல்லாமல் சிலர் குடும்பம் நடத்துவார்கள். அதற்குக் காரணம் அவர்களுக்கு முக்கியமான பொருத்தங்கள் பொருந்தி வருகிறதா என்று பார்க்காமல் விட்டிருப்பார்கள். சுக்கிரன், செவ்வாய் ஜாதகத்தில் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்றும் பார்க்க வேண்டும்.

சூரியன், சந்திரன் பார்வைக்குரிய கிரகங்கள். ஆனால், காம உணர்வுகளைத் தூண்டக்கூடிய கிரகம் சுக்ரன்தான். இதுதான் பாலியல் இந்த உணர்வுகளுக்கெல்லாம் காரணகர்த்தா.

அடுத்து, புணர்ச்சி, உணர்ச்சி, வேகம், செயல்பாடு இதற்கெல்லாம் உரிய கிரகம் செவ்வாய். எவ்வளவு நேரம், எப்படிப்பட்டது என்பதெல்லாம் நிர்ணயிப்பது செவ்வாய். இப்படி பல கிரகங்கள் அதில் அடங்கிக் கிடக்கிறது.

