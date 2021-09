சாதம் பிரசாதமாவது எப்போது - எந்த கோவிலில் என்ன பிரசாதம் ஸ்பெஷல் தெரியுமா

News

சென்னை: மனிதர்களாகிய நாம் சமைக்கும் உணவை திருவிழா மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் சுவாமியின் முன்னால் இலைபோட்டு நைவேத்தியம் செய்கிறோம். நாம் சாதாரணமாக சமைக்கும் சாதமும் உணவுப்பொருட்களும் இறைவனுக்குப் படைக்கப்படும் போது மீண்டும் பிரசாதமாகிறது.

நாம் வயிராற சாப்பிட உணவு கொடுக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமாக நாம் நைவேத்தியம் படைத்து வழிபட வேண்டும். இறை நம்பிக்கை உள்ள அனைவரும் தினசரி பூஜை செய்யும் போது கடவுளுக்கு பிடித்தமான ஒன்றை நைவேத்தியமாக படைத்து வழிபட வேண்டும். நம்முடைய வீட்டில் அன்றாடம் சமைக்கும் சாதத்தை சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் செய்துவிட்டு, அவரது நினைவோடு சாப்பிட்டால் உடலும் உள்ளமும் சுத்தமாகும்.

கடவுளுக்கு 18 வகை பலகாரங்கள் படைத்து வழிபடவேண்டும் என்று இல்லை சாதாரண கல்கண்டோ, சர்க்கரையோ கூட படைத்து வழிபடலாம். இறைவனின் அருள் நமக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு சாமிக்கும் ஒவ்வொருவிதமான பிரசாதங்களை படைத்து வழிபடுவது வழக்கம்.

As human beings, we cook the food we cook with leaves in front of the Swami on festivals and festival days. The rice and food we normally cook is again offered when it is created for the Lord.Here is a very good explanation about Neivedyam to God. Naivedyam is the Food offered to a Hindu deity as part of a worship ritual, before eating it.