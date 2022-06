வானத்தில் வரிசை கட்டி நிற்கும் கிரகங்கள்.. கிரகமாலிகா யோகமும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜாதகமும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வானத்தில் கோள்கள் வரிசை கட்டி நிற்பதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வருகிறோம். இந்த அற்புதம் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வந்துள்ளது. அதிகாலையில் எழுந்து கிழக்கு திசையில் பார்ப்பவர்களுக்கு புதன், வெள்ளி, செவ்வாய், வியாழன், சனி, சந்திரன் என கிரகங்கள் வரிசையாக நிற்பதை பார்த்திருப்போம். கிரகங்கள் இப்படி வரிசையாக நிற்கும் அமைப்பு மிகப்பெரிய யோகமாகும். வரும் ஜூலை 2,3ஆம் தேதிகளில் கிரக மாலிகா யோகம் நிகழப்போகிறது. நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிகழும் அற்புதமான அமைப்பாகும்.

நவ கிரகங்களில் ராகு, கேது ஆகிய இரு கிரகங்களைத் தவிர மற்ற ஏழு கிரகங்கள் ஏழு வீடுகளில் தொடர்ச்சியாக நிற்குமானால், அதற்கு ஜோதிடத்தில் கிரகமாலிகா யோகம் என்று பெயர். இந்த யோகத்தைப் பெற்றவர்கள், தங்களின் வாழ்வில் பேரும், புகழும், வசதிகள் நிரம்பியவராகவும், உயர்ந்த பதவி, அந்தஸ்துடன் வாழ்வார்கள்.

சூரியக்குடும்பத்தில் இருக்கும் 5 கோள்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் அரிய நிகழ்வு 18 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் பின்னர் 2040ஆம் ஆண்டு தான் இது போன்ற நிகழ்வு ஏற்படும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

English summary

Graha malika yogam: (கிரக மாலிகா யோக அமைப்பு) The arrangement of the planets like this is the greatest yoga. Graha malika yogam will be held on the 2nd and 3rd of July. It is a wonderful organization that happens once in a century.