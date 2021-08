ராமேஸ்வரம்: ராமநாத சுவாமி பர்வதவர்த்தினி அம்மன் பள்ளியறை நிகழ்ச்சி - பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

ராமேஸ்வரம்: ராமநாதசுவாமி பர்வதவர்த்தினி திருக்கல்யாணம் முடிந்து பள்ளியறைக்கு செல்லும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பக்தர்கள் பங்கேற்பின்றி கோவில் ஊழியர்களுடன் நடைபெற்றது. தங்க ஊஞ்சலில் வைக்கப்பட்ட சாமி அம்பாளுக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. திருக்கல்யாணம் முடிந்த நிலையில் சுவாமி- அம்பாள் பள்ளியறைக்கு செல்லும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியை காண தடை விதிக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

ராமேஸ்வரம் ராமநாதசாமி கோவிலில் இந்த ஆண்டின் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா கடந்த ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி அன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாடு தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக இந்த ஆண்டு திருவிழாவில் நடைபெறும் சாமி வீதி உலா நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் கோவிலின் உள்பகுதியில் 3ஆம் பிரகாரத்தில் நடைபெற்றது.

திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான ஆடி அமாவாசை நாளில் அக்னி தீர்த்த கடற்கரைக்கு சாமி எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது. கோவிலின் உள்ளேயே உள்ள சிவ தீர்த்தத்தில் தீர்த்தவாரி பூஜை நடைபெற்று கோவிலின் 3ஆம் பிரகாரத்தில் சாமி உலா வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

ஆடித்திருவிழா: ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாணம் - மறுவீடு நிகழ்ச்சி ரத்து

English summary

Ramanathaswamy Parvathavarthini Tirukkalyanam was followed by a procession to the school. It was held with the temple staff without the participation of the devotees. Maha Arathanai was shown to Sami Ambal placed on a gold swing.