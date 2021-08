சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு... அகத்தியர் ஜாதகம், 500 ரூபாய் நோட்டு...பச்சை வேட்டி துண்டு - என்ன பலன்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பூர்: சிவன்மலை ஆண்டவர் கோவிலில் உள்ள உத்தரவுப் பெட்டியில் இன்று முதல் அகத்தியர் ஜாதகம், இரண்டு பழைய 500, ரூபாய் நோட்டு மற்றும் 5, ரூபாய்,2, ரூபாய், 1 ரூபாய் நாணயம் என மொத்தம் 1008,ரூபாய் மற்றும் வெள்ளை சார்ட், பச்சை வேட்டி, துண்டு, எலுமிச்சை பழம், தேங்காய் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

திருப்பூர் மாவட்டம் சிவன்மலை ஆண்டவன் கோவில் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த ஆலயத்தில்

தமிழகத்தில் வேறு எங்கும் இல்லாத வகையில், 'ஆண்டவன் உத்தரவு' என்ற பெயரில் ஏதேனும் ஒரு பொருளை கண்ணாடிப்பெட்டிக்குள் வைத்து பூஜை செய்வது வழக்கம்.

இந்த உத்தரவு பெட்டியில் சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று பக்தர்கள் சிலருக்கு கனவில் தோன்றும். தனக்கு வந்த கனவு பற்றி கோவிலுக்கு வந்து நிர்வாகிகளிடம் பக்தர் கூறினால், சுவாமியிடம் பூ கேட்டு, அதில் வெள்ளைப் பூ வந்தால் பக்தர் சொன்னது உண்மை என்பது நிச்சயமாகும். இதனையடுத்தே பக்தர் சொன்னதை உத்தரவுப் பெட்டியில் வைத்து பூஜை செய்வார்கள்.

English summary

Sivanmalai Aandavar Utharavu petti Agathiyar horoscope, two old 500, rupee note and 5, rupee, 2, rupee, 1 rupee coin totaling 1008, rupee and white chart, green cut, slice, lemon, coconut are worshiped in the order box at Sivanmalai Aandavar Temple from today.