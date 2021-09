சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவுப் பெட்டியில் வில் அம்பு வைத்து பூஜை - கொரோனா முடிவுக்கு வருமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பூர்: காங்கேயத்தை அடுத்த சிவன்மலை ஆண்டவர் கோவில் உத்தரவுப் பெட்டியில் வில் - அம்பு வைத்து பூஜை செய்து வழிபட ஆண்டவன் உத்தரவிட்டுள்ளார். பக்தர் கனவில் இந்த உத்தரவு வந்ததை அடுத்து தற்போது உத்தரவுப் பெட்டியில் வில் அம்பு வைத்து பூஜை செய்யப்படுகிறது.

சிவபெருமான் மேரு மலையை வில்லாக வளைத்து அசுரர்களை அழிக்க முயன்றபோது அதிலிருந்து விழுந்த சிறுதண்டே சிவன் மலை எனப்படுகிறது. ஆஞ்சநேயர் இந்த கோவில் வந்து முருககடவுளை வணங்கி சென்றது மிகவும் சிறப்பானது. தீராத நோய்களை தீர்க்கும் ஸ்தலமாக இது விளங்குகிறது.

சித்தர்களில் ஒருவரான சிவவாக்கியர் இங்கு தவம் செய்துள்ளார். இவர் இங்குள்ள முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து விட்டு இங்குள்ள சுரங்கப்பாதை வழியாக பழனி சென்றார் என கூறப்படுகிறது. முசுகுந்தன் என்ற அரசன் தீராத நோயால் அவதிப்பட்டார். இதற்கு பல மருந்துகள் உட்கொண்டும் பலன் கிடைக்கவில்லை. அதனால் கௌதமகரிஷி முனிவரிடம் சென்ற முசுகுந்தன், தன் உடல் உபாதையை தீர்க்கும்படி வேண்டினார். சிவன்மலை முருகனை வணங்கினால் உன் வியாதி நீங்கும் என்றார் கௌதமகரிஷி. முனிவர் கூறியது போல் முசுகுந்தன் சிவன்மலை முருகனை தரிசித்து பின் முசுகுந்தனை வதைத்த நோய் விலகியதாக தல புராணம் தெரிவிக்கிறது.

English summary

Lord Shiva has ordered to worship with a bow and arrow in the order box of Lord Shiva temple next to Kangayam. Following the arrival of this order in the dream of the devotee, the pooja is now performed with a bow and arrow in the order box.