பிஎச்டி வேண்டாம்.. கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர் ஆக விரும்புபவர்களுக்கு யுஜிசி குட்நியூஸ்

oi-Velmurugan P

டெல்லி : பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியில் சேர முனைவர் பட்டம் தேவையில்லை என பல்கலைக்கழக மானியக் குழு அறிவித்துள்ளது. உதவிப் பேராசிரியர் பணியில் சேர முனைவர் பட்டம் பெற்றிருத்தல் கட்டாயம் என்ற திருத்தப்பட்ட விதிமுறை 2023-ம் ஆண்டு ஜூலை வரை தள்ளி வைக்கப்படுவதாகவும் யுஜிசி அறிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர்களாகப் பணிபுரிவோர் கண்டிப்பாக பிஹெச்டி (டாக்டர்) பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அண்மையில் திருத்தம் கொண்டுவந்தது.

கல்வியில் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும், கற்பித்தலில் தரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் இந்த விதிமுறையில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு திருத்தம் கொண்டுவந்தது. இந்த விதிமுறை 2021-22 கல்வியாண்டில் நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது,

English summary

The University Grants Commission has announced that PhD are not required to enroll as assistant professors in universities and colleges. The UGC has also announced that the revised requirement for a PhD to be an assistant professor will be postponed until July 2023.