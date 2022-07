டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு எழுத இருப்பவர்களுக்கான செக் லிஸ்ட்.. பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் இதோ!

Jobs

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாளை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு எழுதுவோர், கடைசி நேரத்தில் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

தமிழகம் முழுவதும் நாளை 7,689 மையங்களில் நடக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வை 22 லட்சம் பேர் எழுத இருக்கின்றனர்.

9.30 மணிக்கு தேர்வு தொடங்கும் என்றாலும், 8.30 மணிக்கே தேர்வு அறைக்குச் சென்று விட வேண்டும், 9 மணிக்கு மேல் வருபவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

English summary

22 lakh people are going to appear for the TNPSC Group 4 exam tomorrow in 7,689 centers across Tamil Nadu. Here is the checklists to enter exam hall.