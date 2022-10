பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு - இந்தியாவில் அல்ல.. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

Abu Dhabi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

அபுதாபி: சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து இருக்கும் நிலையில் கடந்த மாதத்தை விட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை குறைந்து இருக்கிறது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 2 வது வாரம் 7 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையான சரிவை சந்தித்தது. இதனை தொடர்ந்து உலக நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டு வருகிறது.

உலகில் அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் எடுக்கும் நாடுகளில் ஒன்றான ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு எண்ணெய் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Petrol and diesel prices in the United Arab Emirates have decreased in October compared to last month while crude oil prices are falling internationally. The price list as follows Super 98 - Dh 3.03, Special 95 - Dh 2.92, E-Plus 91 - Dh 2.85, diesel - Dh 3.76.