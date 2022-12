கன்னட கொடியால் மாணவன் மீது அட்டாக்.. பரவும் வீடியோ..உச்சத்தில் கர்நாடகா-மகாராஷ்டிரா எல்லை பிரச்சனை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா-மகாராஷ்டிரா இடையே எல்லை பிரச்சனை மீண்டும் வெடித்துள்ள நிலையில் இருமாநில முதலமைச்சர்களும் மோதிக்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே தான் பிரச்சனைக்கு காரணமாக உள்ள பெலகாவில் கன்னட கொடி வைத்திருந்த கல்லூரி மாணவரை, சில மாணவர்கள் தாக்கிய நிலையில் இருமாநிலங்கள் இடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிற மக்கள் பேசும் மொழியின் அடிப்படையில் மாநிலங்கள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டன. இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட பல மாநிலங்களில் இன்றும் கூட இருமாநிலங்கள் இடையே எல்லை பிரச்சனை என்பது உள்ளது.

இந்த பிரச்சனையை தான் நமது அண்டை மாநிலமான கர்நாடகா சந்தித்து வருகிறது. அதாவது கர்நாடகாவுக்கும், மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கும் இடையே தான் எல்லை பிரச்சனை உள்ளது.

English summary

As the border dispute between Karnataka and Maharashtra has flared up again, the Chief Ministers of the two states are clashing. Meanwhile, some students attacked a college student who was holding a Kannada flag in Belaga, which is the cause of the problem, which has created tension between the two states.