துருப்புச்சீட்டு.. கர்நாடகாவில் நுழையும் ‛குஜராத் மாடல்’.. ஆட்சியை தக்கவைக்க பாஜக மெகா பிளான்! என்ன?

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநில சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. பாஜக, காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்), ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி உள்ளன. இந்நிலையில் தான் குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பெற்று 7 வது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைத்த நிலையில் கர்நாடகாவிலும் ‛தாமரை' சின்னத்துக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்க ‛குஜராத் மாடல்'வியூகத்தை பாஜக கையில் எடுக்க உள்ளதாக பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2018 ல் தேர்தல் நடந்தது. யாருக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் எடியூரப்பா முதல்வராக பதவியேற்று 6 நாளில் ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு காங்கிரஸ்-ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தன. முதல் அமைச்சராக ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சியின் குமாரசாமி இருந்தார்.

முதல் அமைச்சர் குமாரசாமி தலைமையில் காங்கிரஸ் - ஜனதாதளம் (எஸ்) கூட்டணி ஆட்சி வெறும் ஒரு ஆண்டு 2 மாதம் மட்டுமே நீடித்தது. காங்கிரஸ், ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சியின் 15க்கும் அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவுக்கு தாவியதால் கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

English summary

Karnataka state assembly election is going to be held soon. BJP, Congress, Janata Dal(S) and Aam Aadmi Party have started election work. In this situation, there are exciting reports that the BJP is going to adopt the 'Gujarat model' strategy to get a majority for the lotus'' symbol in Karnataka as well, after achieving a historic victory in the Gujarat assembly elections and retaining power for the 7th time.