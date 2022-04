கர்நாடக பாஜக அமைச்சர் ஈசுவரப்பா ராஜினாமா.. காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை வழக்கால் நாளை கடிதம் வழங்குகிறார்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூரு: காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை வழக்கு தொடர்பாக தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கர்நாடக பாஜக அமைச்சர் கேஎஸ் ஈசுவரப்பா கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சராக பாஜக மூத்த தலைவர் ஈசுவரப்பா உள்ளார்.

18 நாளில் 5 வழக்குகள் சிபிஐக்கு மாற்றம்... மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா அரசுக்கு சிக்கலா? என்ன நடக்கிறது?

இந்நிலையில் தான் கர்நாடக அரசு 40 சதவீதம் வரை கமிஷன் வாங்குவதாக காங்கிரஸ் சார்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது. இதை ராகுல்காந்தியும் சமீபத்திய பேச்சில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

English summary

karnataka Minister Eshwarappa announced his decision to resign from the state cabinet, a day after he was named as first accused in the abetment of suicie case of contractor Santhosh Patil.