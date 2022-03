நாம் அனைவரும் சகோதர, சகோதரிகளே.. ஹிஜாப் விவகாரம் பற்றி மாணவி முஸ்கான் உருக்கம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛நாங்கள் அரசியலமைப்பை நம்புகிறோம். நாம் அனைவரும் சகோதர சகோதரிகளாக கல்லூரிக்க செல்ல வேண்டும். ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதரவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும்'' என ஹிஜாப் தொடர்பான தீர்ப்புக்கு முன்பு கல்லூரி மாணவி முஸ்கான் கூறினார்.

உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. ஹிஜாப்புக்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் போராட்டங்கள் வெடித்தன.

இது கர்நாடகத்தின் சில இடங்களில் வன்முறையானது. இதையடுத்து பள்ளி, கல்லூிகள் தற்காலிமாக மூடப்பட்டன. இந்த விவகாரம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின.

English summary

We believe in the Constitution. We all have to go to college as brothers and sisters. Let's all go back to how we were before in college, supporting and protecting each other, says Muskan, a college student before the verdict on the hijab.