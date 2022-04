முதல்வர் சப்போர்ட் இருந்தும் ஈஸ்வரப்பா ராஜினாமா.. கர்நாடகாவில் நடந்தது என்ன? பரபர பின்னணி

Bangalore

பெங்களூர்: காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை வழக்கு தொடர்பாக இன்று மாலையில் பாஜக மூத்த தலைவர் கேஎஸ் ஈஸ்வரப்பா தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினமா செய்ய உள்ளார். முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையின் ஆதரவு இருந்தும் அவர் நேற்று திடீரென்று தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்ததன் பின்னணி விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சராக பாஜக மூத்த தலைவர் ஈஸ்வரப்பா உள்ளார்.

இவர் சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் பெற்றவர். இந்நிலையில் தான் பெலகாவி மாவட்டம் இண்டல்காவை சேர்ந்த காண்ட்ராக்டர் சந்தோஷ் கே பட்டீல் சில நாட்களுக்கு முன்பு உடுப்பி விடுதி அறையில் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்தார்.

Why BJP senior leader KS Eshwarappa is set to resign from his ministerial post this evening in connection with a contractor suicide case even Chief Minister Basavaraj Bommai support to him. Some Details revealed.