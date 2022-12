“ரெட் அலர்ட்”.. பாதுகாப்பு சான்று “லீக்” - 10 லட்சம் ஆண்டிராய்டு போன்களுக்கு "ரிஸ்க்”! வைரஸ் அபாயம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உலகின் அதிகளவிலான மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஆண்டிராய்டு ஸ்மார்ட்போன்களை வைரஸ்கள் மூலம் ஹேக்கர்கள் முடக்கும் அபாயம் இருப்பதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. பாதுகாப்பு சான்றிதழ் கசிவு காரணமாக சாம்சங், எல்ஜி ஸ்மார்போன்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஆண்டிராய்டு செல்போனை உற்பத்தி செய்த நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பு சான்றிதழ்கள் இணையதளத்தில் கசிந்துவிட்டதாக கூகுள் நிறுவனத்தின் ஊழியர் லுகாஷ் சைவெர்ஸ்கி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இந்த பாதுகாப்பு சான்றிதழ்கள் கசிந்ததன் காரணமாக அந்த ஸ்மார்ட் போன்களை ஹேக்கர்கள் முடக்கும் அபாயம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஹேக்கர்கள் ஸ்மார்ட் போன்களில் வைரஸ்களை பதிவேற்றி முடக்குவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Shocking information has come out that there is a risk of hackers disabling the Android smartphones used by most of the people in the world through viruses.