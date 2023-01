அதிர்ந்த உலக ரசிகர்கள்.. ரிஷப் பண்ட் மட்டுமில்ல! “ஷாக்” கொடுத்த கிரிக்கெட் வீரர்களின் கோர விபத்துகள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் சமீபத்தில் கார் விபத்தில் சிக்கி படுகாயமடைந்தது உலகளவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ரிஷப் பண்டைபோல் ஏராளமான கிரிக்கெட் வீரர்கள் விபத்தில் சிக்கி உள்ளார்கள். இதில் உயிரிழப்பும் ஏற்பட்டு உள்ளது. அவர்கள் யார்? எப்படி விபத்து ஏற்பட்டது என்பதை பார்ப்போம்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 13 லட்சம் மக்கள் சாலை விபத்தில் உயிரிழக்கின்றனர். அதில் சாமானிய மக்கள் மட்டுமின்றி பிரபலங்களும் அடங்குவார்கள். 2022 ஆம் ஆண்டிலும் ஏராளமான வாகன விபத்துகள் நிகழ்ந்து இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முதன்மை விக்கெட் கீப்பராகவும் அதிரடி பேட்ஸ்மேனாகவும் இருக்கும் ரிஷப் பண்ட் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் சிக்கி உள்ளார். ரிஷப் பண்டைபோல் பல கிரிக்கெட் வீரர்கள் விபத்தில் சிக்கியுள்ளார்கள். அதில் 5 விபத்துகளை பார்ப்போம்.

English summary

The Indian team's wicket keeper who was recently injured in a car accident has shocked cricket fans worldwide. Many cricketers have met with accidents like Rishabh Pant. There has been a loss of life in this. Who are they? Let's see how the accident happened.