உட்கட்சித் தேர்தல்... எந்த கோஷ்டிக்கு எத்தனை சதவீதம்? அதிமுகவில் புதியதாக வெடித்த பஞ்சாயத்து!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சித் தேர்தலில் எந்த அணிக்கு எத்தனை சதவீதம் இடங்களை ஒதுக்குவது? மாவட்ட செயலாளர்கள், மாஜி அமைச்சர்களுக்கு எத்தனை சதவீத இடங்கள் தருவது? என்கிற பஞ்சாயத்துதான் அதிமுகவில் இப்போது பரபரப்பாக நடந்து கொண்டிருப்பதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் அதிமுகவின் செயற்குழுக் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த டிசம்பர் 7-ந் தேதி ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்தல் நடைபெறும்; உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகளுக்கு போட்டியின்றி ஓபிஎஸ்சும், இபிஎஸ்சும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.

Sources said that AIADMK faces another internal fight for the organisational election which to be held on Dec 13 to Dec.23