செம ட்விஸ்ட்! செய்தியாளர்களின் கன்னத்தை தட்டிக் கொடுத்து பாசத்தைப் பொழிந்த அண்ணாமலை.. அடடே..!

Chennai

சென்னை : பத்திரிகையாளர்களை 'குரங்கு மாதிரி ஏன் தாவுறீங்க' என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை அண்மையில் பேசிய நிலையில், தற்போது பத்திரிகையாளர்களிடம் 'பாதுகாப்பா இருங்க.. மழையில் நனையாதீங்க' என பாசத்தோடு பேசியது கவனத்திற்குள்ளாகி உள்ளது.

சூழ்ந்துகொண்டு கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளர்களை "மரத்துக்கு மரம் தாவும் குரங்குகளைப் போல் ஏன் தாவித்தாவி வருகிறீர்கள்" எனக் கேட்டார் அண்ணாமலை. இதற்கு பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்தன.

அண்ணாமலை தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்ட நிலையில், நான் தவறாகப் பேசவில்லை, மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என திட்டவட்டமாகக் கூறினார் அண்ணாமலை.

மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என மறுத்த நிலையில் தான், பருவமழை காலத்தில் செய்தி சேகரிக்கும் பத்திரிகையாளர்களிடம் அக்கறையாக அட்வைஸ் கூறியுள்ளார் அண்ணாமலை.

English summary

TN BJP president Annamalai has now spoken with concern to the journalists while there are protests against him for disparaging the journalists. Annamalai patted on the journalist's cheek and said, "Be safe in this rainy season".