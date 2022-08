அடடே.. ‘அபூர்வம்’ - கட்சியை விட்டு நீக்கினாலும் மனசு விட்டு.. சரவணனுக்கு அண்ணாமலை அனுப்பிய மெசேஜ்!

Chennai

சென்னை : பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் மதுரை மாநகர் மாவட்டச் செயலாளர் சரவணனுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலமாக வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவில் இருந்தவரை கட்சிப் பணிகளை மிகவும் சிறப்பாக செய்தவர் சரவணன். அவர் எங்கு சென்றாலும் அவரது பணி சிறக்க வேண்டும் என வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளேன் என மனம் விட்டுப் பாராட்டியுள்ளார் அண்ணாமலை.

மதுரையில் பாஜக சார்பில் பல்வேறு கூட்டங்களை நடத்தி கட்சிக்காக உழைத்த டாக்டர் சரவணன், பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், அவரது பணிகளை அண்ணாமலை பாராட்டியுள்ளார்.

டாக்டர் சரவணன், தன்னை கட்சியில் இருந்து நீக்கிய அண்ணாமலைக்கு நன்றி தெரிவித்த நிலையில், அவருக்கு வாழ்த்துக் கூறி அண்ணாமலை மெசேஜ் செய்த சம்பவம் அரசியலில் அபூர்வம்தான்.

