ஒல்லி, குண்டு, சொட்டை, நெட்டை, குட்டைனு பாடி ஷேமிங் செய்வது தவறு.. அது ஏன் தெரியுமா? டாக்டர் பரூக்

சென்னை: ஒருவரின் உடல் அங்கங்களை கேலி செய்யும் விதத்தில் பாடி ஷேமிங் செய்வது ஏன் தவறு என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு பொது நல மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா விளக்கியுள்ளார். இந்த பதிவை பார்த்தாவது பிறர் மனம் நோகும்படி பாடி ஷேமிங் செய்வதை கைவிட வேண்டும் என்பதுதான் பெரும்பாலானோரின் கோரிக்கையாகும்.

இதுகுறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது வலைதள பக்கத்தில் கூறியதாவது: நம்மிள் பலரும் நம் உறவினர்கள் , நண்பர்களை அவர்களது உடல் மற்றும் அங்கங்களை வைத்து பகடி செய்தவை வாடிக்கையாகவே கடைபிடித்து வருகிறோம். நானும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை கூட இதற்கு விதிவிலக்கல்லன்.

என் பாடி வெயிட்டால் தூக்கு கயிற்றிலிருந்து என் சடலத்தை கஷ்டப்பட்டு இறங்குனாங்களாம்.. நடிகை அஞ்சு

English summary

Sivagangai Government Doctor Farook Abdulla says that Body Shaming is wrong do you know why it is!