சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் ஆந்தராக்ஸ் நோயால் மான் உயிரிழப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஐஐடி வளாகத்தில் நான்கு மான்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அந்த மான்களின் மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்ததில் ஒரு மான் ஆந்தராக்ஸ் நோயினால் உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை ஐஐடி வளாகம் அமைந்துள்ள அடர்வனப்பகுதி என்பதால் ஏராளமான புள்ளிமான் உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன.

வளாகத்தில் நாய்கடி, பிளாஸ்டிக் கழிவு உட்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளால் மான்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவம் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் 35 மான்கள் உயிரிழந்துள்ளது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் வெளியாகியுள்ளது.

Four deer have been reported dead at the IIT campus. Examination of the deer specimens revealed that one of the deer had died of anthrax. People have been advised not to go near deer and animals at the IIT campus and the Kindi Children's Zoo.