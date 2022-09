சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின் ஊசி நல்லதா? கெட்டதா?.. விளக்கும் அரசு மருத்துவர் பரூக் அப்துல்லா

ஊட்டச்சத்து

அதாவது நம் உடல் ஊட்டச்சத்துகளை கிரகித்துக் கொள்ளும் தன்மையில் ஏற்படும் குளறுபடி அல்லது குறைபாட்டை நாம் பொதுப்பெயராக "நீரிழிவு" என்று அழைக்கிறோம். Diabetes is a complex disorder with which our body becomes deficient in handling nutrients from food in a right way. ஒரு நார்மல் மனிதன் அவன் உண்ணும் உணவில் மாவுச்சத்து எனும் கார்போஹைட்ரேட் இருந்தால் அது ரத்தத்தில் க்ளூகோசை கலக்கும் ரத்தத்தில் இருக்கும் க்ளூகோசை கணையத்தில் இருக்கும் பீட்டா செல்கள் உணரும்.