பக்கவாதத்தால் கால்கள் முடக்கமா? மூலையில் முடங்க வேண்டாம்! பக்காவான சிகிச்சை இருக்கு! டாக்டர் தீபா

சென்னை: பக்கவாதத்தால் நடக்க முடியாமல் அவதிப்படுகிறீர்களா, அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவமனையில் சூப்பரான சிகிச்சை முறைகள் இருக்கின்றன என அந்த மருத்துவமனையின் கைநுட்பத் துறை பேராசிரியர் டாக்டர் ஒய் தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

பக்கவாதத்தால் கால்கள் முடக்கமா? மூலையில் முடங்க வேண்டாம்! பக்காவான சிகிச்சை இருக்கு!

பொதுவாக ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தாலோ நல்ல கொழுப்புகள் குறைந்து கெட்ட கொழுப்புகள் அதிகமாக இருந்தாலோ பக்கவாதம் எனும் ஒரு பக்க செயலழிக்கும் தன்மை ஏற்படலாம். இதனால் ஒரு சிலருக்கு வாய் ஒழுங்கற்று போய் பேச்சு சரியாக இருக்காது.

இன்னும் சிலருக்கு ஒரு கை, ஒரு கால் செயலற்று நடக்க முடியாத நிலை ஏற்படும். எனவே இந்த நிலை ஏற்பட்டால் படுத்த இடத்திலேயே முடங்கி கிடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இயற்கையான அதுவும் இலவசமான சிகிச்சை இருக்கிறது என்கிறார் டாக்டர் தீபா

English summary

Dr Y Deepa says about how to cure stroke disease Government Yoga and Naturopathy Hospital's Dr Y Deepa says about how to cure stroke disease.