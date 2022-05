Exclusive: பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம் சரிதான்! ஆனால் எங்கள் வாழ்வாதாரம்?.. குமுறும் ஆட்டோ டிரைவர்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணத்தால் எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிறது என ஆட்டோ டிரைவர்கள் மன வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

சரியாக 10 ஆண்டுகள் கழித்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. இதனால் எதிர்பார்ப்புகள் பொதுமக்களிடம் அதிகரித்தன. கடந்த ஆண்டு மே 7ஆம் தேதி முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்றவுடன் தலைமைச் செயலகம் சென்ற அவர் போட்ட முதல் கையெழுத்தே பெண்களுக்கு நகர பேருந்துகளில் இலவச பயணம்தான்.

நகர பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணத்தால் இன்று ஏழை நடுத்தர மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். அதிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பதவியேற்று இந்த ஓராண்டு காலத்தில் நகர பேருந்துகளில் இலவச பயண திட்டத்தால் நிறைய பெண்கள் பயனடைகிறார்கள்.

இலவச பயணம் உபயோகமா?..பேருந்தில் பயணிகளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த முதல்வர்

English summary

Exclusive: Auto drivers says about DMK's one year regime and asks to do something for them.