ஹேக் செய்யப்பட்ட குஷ்பு ட்விட்டர் கணக்கு! அனைத்து ட்வீட்களும் டெலிட்.. யார் இந்த ப்ரையன்? பரபரப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நடிகையும் பாஜக பிரமுகருமான குஷ்பு ட்விட்டர் பக்கம் ஹேக் செய்யப்பட்டு முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் இதுவரை வெளியிட்ட ட்வீட் பதிவுகள் அனைத்தும் டெலிட் செய்யப்பட்ட நீக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.

இஸ்ரேலிய உளவு சாப்ட்வேர் மூலமாக அரசியல் பிரமுகர்கள் பலரின் செல்போன்கள் உளவு பார்க்க வருவதாக செய்திகள் வெளியாகிக் கொண்டிருந்த நிலையில் குஷ்பு ஒரு ட்விட்டர் பக்கம் ஹேக் செய்யப் பட்டிருப்பது கூடுதலாக பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அரசியல் வட்டாரத்தில்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜக பற்றி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து பதிவுகளை வெளியிட்டு அதன் மூலமாக டுவிட்டரில் வெகு பிரபலமாக நாடு முழுக்க அறியப்பட்டவர் நடிகை குஷ்பு.

பாஜக தலைவர் பதவிக்கு அண்ணாமலையை விட பெட்டர் சாய்ஸ் இல்லவே இல்லை.. அடித்து கூறும் குஷ்பு

English summary

Actress Kushboo Sundar Twitter account has been hacked by hackers har world towards has been deleted. she is trying to restore old tweets but it taking time.